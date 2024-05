CUSANO MUTRI (ITALPRESS) – E’ stato Valentin Paret-Peintre a vincere la decima tappa del Giro d’Italia 2024, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva) di 142 chilometri con traguardo in salita: il francese della Decathlon Ag2R si è imposto per distacco al termine di una giornata dura anticipando di 29″ il connazionale Romain Bardet (Team Dsm), terzo a 1’00” lo sloveno Jan Tratnik (Team Visma Lease a Bike). Fuga andata dunque in porto, il primo degli italiani è stato Andrea Bagioli (Lid-Trek), arrivato quarto a 1’17”. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, il padrone del Giro dopo la prima giornata di riposo resta Tadej Pogacar: il campione sloveno della Uae Team Emirates ha deciso di risparmiarsi in vista della seconda e della terza settimana della corsa rosa. Domani undicesima frazione con la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare di 207 chilometri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]