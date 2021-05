ROMA (ITALPRESS) – “Se corriamo e andiamo avanti con l’arrivo dei vaccini credo che sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi”: a proposito dell’immunità di gregge grazie ai vaccini, lo dice il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite della trasmissione “Agorà” su Rai3. E in merito alla notizia annunciata dall’assessore Letizia Moratti, secondo cui la Lombardia raggiungerà per prima l’immunità, Zingaretti replica: “Me lo auguro che lo faccia la Lombardia. Dobbiamo smetterla con questa sorta di competizioni. E’ una bella notizia, da parte mia non c’è mai stata nessuna acrimonia e mi auguro che non ci sia da parte di nessuno”.

“La bella notizia e la novità di oggi è che abbiamo messo in sicurezza gli anziani – evidenzia poi Zingaretti -. Un anno fa nelle Rsa si piangeva, oggi si comincia a ballare. Questo vuol dire che il bello non è solo quello che sarà domani ma siamo già dentro una fase, ancora complicata, ma grazie a quello che abbiamo fatto possiamo dire che stiamo vincendo”.

(ITALPRESS).