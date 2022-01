PALERMO (ITALPRESS) – Si sono presentati numerosi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo gli studenti di età compresa tra 12 e 15 anni ai quali è stata data la possibilità di aver somministrata la terza dose di vaccino, la dose booster, dopo 120 giorni dalla somministrazione dell’ultima dose. Per molti solo una confermata della scelta fatta mesi fa, per altri la possibilità di rientrare a scuola con maggiore serenità dopo le vacanza natalizie. Ad accompagnarli i genitori, orgogliosi della scelta dei loro figli, speranzosi sul fatto che con questa terza dose si possa tornare pian piano alla normalità. “Vaccinarsi è importantissimo – dicono alcuni studenti presenti all’hub per aver somministrato il vaccino – non solo serve a salvare noi ma anche tutti il resto della popolazione. E’ una cosa giusta che va fatta anche nell’ottica del prossimo”.

Negli ultimi giorni le vaccinazioni di tutte le categorie sono in netto aumento, probabilmente anche in virtù del fatto che l’aumento dei contagi ha creato nuovamente una sensazione di paura e angoscia nei cittadini: “Nell’ultima settimana le vaccinazioni sono in grandissima risalita – ha detto la dottoressa Simona Autunnali, medico referente Usca Palermo -. Per quando riguarda la fascia pediatrica addirittura raggiungiamo le 900 somministrazioni giornaliere e speriamo di proseguire così”. Grande soddisfazione per il lavoro svolto e l’organizzazione data a 360 gradi all’hub vaccinale anche da parte del commissario straordinario all’emergenza covid nella provincia di Palermo, Renato Costa: “Ragazzi e soprattutto bambini vengono volentieri nella nostra struttura, si trovano bene. Ne abbiamo vaccinati circa 12 mila e ogni giorno somministriamo circa 900 dosi ai più piccoli, speriamo di proseguire così con grande impegno. Stiamo vaccinando tutti quelli che possiamo: la vaccinazione è l’unica arma per poterci proteggere da questa crisi pandemica”.

