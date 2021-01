Vaccino, Razza “richiamo non a rischio in Sicilia, azioni legali contro...

Vaccino, Razza “richiamo non a rischio in Sicilia, azioni legali contro Pfizer”

“Non sono a rischio i richiami dei vaccini in Sicilia, perché eravamo stati prudenti seguendo tutte le linee guida provenienti dal ministero della Salute e dal commissario nazionale. Però non c’è dubbio che i ritardi e gli impegni non mantenuti da Pfizer meritino una reazione. A livello nazionale si è ipotizzata un’azione legale, la Sicilia la sosterrà, la sosterranno tutte le Regioni italiane". Lo dice l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. vbd/mrv/red