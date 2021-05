Vaccino, prime 200 dosi a studenti maturandi di Palermo

È iniziata la vaccinazione degli studenti siciliani all'ultimo anno del loro percorso scolastico. Già dalle 9 i ragazzi si sono messi in fila per ricevere la loro dose di siero anti-Covid. Nell'arco della mattinata sono stati più di 200 a presentarsi senza prenotazione al padiglione 20A, l'ala della Fiera del Mediterraneo attivata di recente per rendere l'hub h24. fag/vbo/mrv/gtr