ROMA (ITALPRESS) – “Oggi alle 12 sono state superate 6 milioni di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. L’obiettivo di completare la vaccinazione per il 70% della popolazione adulta è credibile e si raggiungerà nella prima settimana di agosto. Invitiamo coloro che ancora non lo avessero fatto, a prenotare la propria vaccinazione o completarla prima delle vacanze, compresa la classe Junior 12-16 anni”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

(ITALPRESS).