ROMA (ITALPRESS) – Nel Lazio superate le 2,5 milioni di dosi

somministrate. Il 35% di prime dosi sull’intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi della Regione Lazio.

Dalla mezzanotte del 14 maggio, inoltre, sono aperte le prenotazioni per le classi di età 52 e 53 anni, ovvero per i nati nel 1969 e 1968, fa sapere l’assessorato. Le cittadine e i cittadini possono prenotarsi tramite il sito SaluteLazio, https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/.

