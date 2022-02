MILANO (ITALPRESS) – “Nessun territorio al mondo è protetto con terza dose di vaccino anti Covid quanto la Regione Lombardia, l’area che in tutto il pianeta risulta quella più coperta dalla dose booster con più del 63% della popolazione già vaccinata, più di Giappone, Germania, Francia, Svizzera, e in percentuale più della media del resto d’Italia”. Lo scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, oggi via social.

“La Lombardia si conferma il primo territorio al mondo per la copertura della terza dose”, ribadisce la vicepresidente, precisando che “ha funzionato innanzitutto il cambio della prenotazione”, tramite l’introduzione di un nuovo sistema informatico, ovvero quello di Poste Italiane, “che ha facilitato le persone” . “Credo- evidenzia l’assessore al Welfare- che abbia inciso anche il timore che la Lombardia ha avuto e le sofferenze, i lutti che la Lombardia ha avuto nella prima fase della pandemia, oltre “al senso civico dei cittadini, la generosità dei giovani, e grande, lo straordinario impegno dei medici e dei volontari”.

(ITALPRESS).

