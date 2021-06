MILANO (ITALPRESS) – “Con l’apertura dell’hub di oggi diamo il via alle vaccinazioni in azienda, Regione Lombardia è stata la prima a firmare un accordo con le associazioni di categoria, e dopo il via libera del generale Figliuolo, a partire dal 2 giugno, ci siamo subito attivati per poter dar seguito al protocollo firmato con le imprese” Lo afferma Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, parlando con la stampa questa mattina a margine dell’inaugurazione del primo Hub vaccinale aziendale operativo su Milano, allestito dal Gruppo Unipol in via de Castillia 23, nel quartiere milanese Isola.

“Oggi partiamo con Unipol, con UniSalute, ai quali in questa settimana si aggiungeranno Pirelli, Mediaset, Amazon, Tre Emme e Campari, le prime aziende che hanno aderito a questa campagna – continua Moratti-. Stiamo dando indicazioni alle diverse Ats di contattare le realtà sul territorio per poter avere un numero di grandi aziende che come sta facendo Unipol in questa sede, funziono da hub vaccinali sia per i loro dipendenti e i loro familiari, ma anche per quelli di altre aziende”.

