MILANO (ITALPRESS) – “Vaccinarsi è una grande opportunità a cui tutti dobbiamo rispondere con fiducia” A parlare è la senatrice Liliana Segre che ha aderito alla campagna di vaccinazione anti coronavirus in Lombardia ed è protagonista di un video volto a sensibilizzare gli ultra ottantenni, per i quali le somministrazioni iniziano oggi. Regione Lombardia ha pubblicato sui propri canali social e su quelli di Lombardia Notizie Online, il filmato in cui la senatrice invita le “nonne” e i “nonni” lombardi ad aderire alla campagna vaccinale. “Io ho novant’anni e sarò vaccinata. Credo molto nella vaccinazione, è una cosa che ho sempre seguito tutta la vita”, dice la Segre.

Liliana Segre si è vaccinata presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Ad accoglierla

il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti.

