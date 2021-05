MILANO ( ITALPRESS) – In Lombardia sono state somministrate 4.304.135 dosi di vaccino anti-Covid. Lo riferisce questa mattina una nota della direzione generale dell’assessorato al Welfare della Regione.

Sono oltre 4,3 milioni inoculazioni fatte ad oggi, di cui 3.139.763 sono prime dosi e 1.164.372 seconde dosi. Le somministrazioni per gli over 80 sono state 1.313.190 (691.317 prime dosi, 621.873 seconde) pari al 95,2 per cento della popolazione e all 98,8 per cento delle adesioni. Per la fascia tra i 70 e i 79 anni sono stati fatte 914.509 somministrazioni

(808.455 prime e 106.054 seconde dosi) pari all’81,2 per cento della popolazione e al 94,3 per cento delle adesioni. Le inoculazioni per i 60-69enni sono invece

815.239 (727.954 prime e 87.285 seconde dosi) per un totale del 61,2 per cento sulla popolazione e del 75,8 per cento delle adesioni. Ammontano a 473.209 le dosi per la fascia tra i 50 e i 59 anni (Prime dosi 356.236 e Seconde dosi 126.875)

pari al 22,4 per cento della popolazione e 33,5 per cento delle adesioni. Le dosi inoculate ai fragili sono state 503.458.

(ITALPRESS).