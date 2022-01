Vaccino, Figliuolo “In Italia l’87% con le dosi primarie”

“Oggi come cicli primari siamo all’87,3 per cento circa. La Lombardia si è avvicinata quasi al 90 per cento di persone totalmente vaccinate. A livello nazionale siamo a oltre 47 milioni e 800mila persone”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervenendo il 24 gennaio 2022 all’inaugurazione dell’Hub di Gallarate (Varese). fmo/pc/gtr