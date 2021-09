BARI (ITALPRESSI) – “La Puglia è pronta, abbiamo messo a punto piano per terza vaccinazione. Siccome siamo disciplinati, attendiamo che ordine arrivi dal Ministero della Salute. Faremo tutto in ordine anche perchè il dato sanitario è che dopo qualche mese il vaccino perde d’intensità, non ha la stessa capacità di copertura e va ripetuto. Tutte le regioni sono pronte e cominceremo da fragili, dagli operatori sanitari, dalle forze di polizia e dagli operatori della scuola”.

E’ quanto dichiara il governatore della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle regioni, Michele Emiliano, a SkyTG24.

“In puglia abbiamo vaccinato moltissimo i docenti, molte vaccinazioni le abbiamo fatte a marzo e bisognerà riprendere. Entro fine settembre ricomincerà la campagna vaccinale”.

“La struttura sanitaria pugliese ha un dimensionamento inferiore rispetto ad altre regioni del Nord Italia. Abbiamo la metà degli ospedali dell’Emilia Romagna a parità di abitanti, abbiamo 45mila dipendenti in meno e 400 milioni in meno del budget nazionale. Giochiamo in 7 contro 11. Abbiamo però una copertura altissima grazie al sacrificio di tanti operatori e alla propensione dei pugliesi a vaccinarsi” ha continuato Emiliano.

“Il mondo della scuola si è vaccinato volentieri, abbiamo messo a punto un modello Puglia che crea una buona combinazione tra Asl e uffici scolastici e abbiamo un livello di vaccinazione del personale docente del 95,34%. Il 61,8% ragazzi dai 12 ai 19 anni è vaccinato, mentre in Italia la percentuale è ferma al 54%. Abbiamo addirittura un +7% rispetto alla media nazionale che, per una regione del Sud, è un record”.

(ITALPRESS).