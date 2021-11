Vaccino, De Luca: “Subito obbligo 3^ dose per il personale sanitario”

"Non capisco perché ancora oggi non è stata decisa la misura dell'obbligo di terza vaccinazione per il personale sanitario. E' incredibile, che cosa si sta aspettando?". A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della presentazione del programma di eventi di Procida capitale della cultura. gve/fsc/mrv