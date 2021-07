NAPOLI (ITALPRESS). “Vedo crescere con il diffondersi della variante delta un clima pesante nel nostro Paese, questo è sbagliato. Noi dobbiamo essere consapevoli dei problemi ma non dobbiamo cadere nell’angoscia”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid. Il governatore, dati alla mano, si sbilancia anche con le previsioni sulla campagna vaccinale. “Entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni e 600 mila di seconde dosi. Entro il 31 luglio arriveremo a somministrare 3 milioni di doppie dosi”, afferma De Luca.

“L’obiettivo che abbiamo – prosegue – è il seguente: fra agosto e fine settembre puntiamo ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose. Entro la prima decade di ottobre arriviamo ai 4 milioni e 600 mila cittadini che è l’obiettivo che abbiamo in Campania per arrivare a un’immunità di gregge. Ma per raggiungere questi risultati – avverte il governatore – dobbiamo riprendere a vaccinarci con grande serietà e impegno e ci devono inviare i vaccini nella misura necessaria”.

