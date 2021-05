Prende il via domani da

Campofelice di Fitalia la campagna di vaccinazione di massa in

provincia di Palermo riservata ai comuni montani con popolazione

al di sotto dei mille abitanti. L’attivita’ e’ dedicata ai

cittadini di eta’ superiore ai 18 anni stabilmente residenti,

domiciliati o impegnati in attivita’ lavorative nel paese.

L’iniziativa, decisa dal presidente della Regione Siciliana, Nello

Musumesi, e’ realizzata in provincia di Palermo dall’Asp del

capoluogo insieme a medici ed infermieri dei nuclei di

vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito

dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e

condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice

Interforze. Sono coinvolte, oltre che le locali Amministrazioni

comunali, anche i Medici di Medicina Generale e quelli di

Continuita’ Assistenziale. Le vaccinazioni, per le quali verra’

usato il siero rispondente la fascia di eta’, potranno essere

effettuate senza prenotazione. Dopo la richiesta al commissario

nazionale Francesco Paolo Figliuolo, rappresentato in Sicilia dal

Generale di Divisione, Maurizio Angelo Scardino, ed ha il duplice

scopo di vaccinare la popolazione nei paesi maggiormente isolati

e, contestualmente, raggiungere gli ultraottantenni non ancora

immunizzati. Dopo le somministrazioni di domani a Campofelice di

Fitalia, l’attivita’ proseguira’ nei giorni successivi a Santa

Cristina Gela, Sclafani Bagni e Scillato.