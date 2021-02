MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo riducendo le scorte definite da Roma che ogni Regione dovrebbe tenere per sicurezza, ovvero il 30 per cento dei vaccini forniti, perchè pensiamo che bisogna intervenire immediatamente”. Lo annuncia Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinale anti Covid della Lombardia, presentando il piano vaccinale lombardo approvato oggi dalla Giunta regionale. “Noi abbatteremo questa percentuale di scorte disponibili perchè l’unico modo per fermare il diffondersi di questa pandemia è vaccinare- sottolinea Bertolaso- E allora bisogna vaccinare sempre e comunque. Anche con i vaccini disponibili e cercando di averne anche in più”. Bertolaso insiste sulla necessità di “correre” e “avere il coraggio di prendere decisione che magari in tempo di pace non verrebbero prese e che richiederebbero maggiore riflessione e condivisione”. Ma, sottolinea, “adesso siamo in tempo di guerra. La variante inglese si sta già diffondendo, non solo in provincia di Brescia, ormai lo sappiamo, e quindi bisogna lavorare per cercare di rallentarla. E noi faremo questo lavoro”.

(ITALPRESS).