Vaccino, Berlusconi riceve la terza dose

Silvio Berlusconi ha effettuato il richiamo booster del vaccino anti-Covid, come mostra un video postato sui social del leader di Forza Italia. "Chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose", sottolinea l'ex premier. sat/red