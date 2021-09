LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità sanitarie maltesi hanno iniziato a somministrare la terza dose di vaccinazione anti-COVID-19, una settimana prima del previsto. Il ministro della Sanità Chris Fearne ha affermato che la vaccinazione di richiamo è iniziata nelle residenze di riposo per anziani. Le autorità sanitarie locali avevano inizialmente pianificato di iniziare la somministrazione della terza dose il 13 settembre, ma hanno spostato tale data in avanti dopo che la scorsa settimana sono stati trovati due gruppi di 14 casi positivi nelle residenze per anziani.

Nella prossima settimana inizieranno a ricevere gli inviti per ottenere la terza dose; Pfizer o Moderna, le persone immunodepresse. A partire dalla prima settimana di ottobre, saranno quelli di 70 anni o di più, i prossimi a ricevere la terza dose.

Il ministro Fearne ha affermato che la terza dose contribuirà all’ulteriore allentamento delle restrizioni. Ha detto che da oggi, fino a un massimo di 100 persone vaccinate possono partecipare a eventi all’aperto in piedi. Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina ed essere distribuiti su una superficie di 200 mq.

Gli eventi all’interno in piedi, limitati anche a 100 persone vaccinate, saranno consentiti a partire dal 13 settembre. I partecipanti devono indossare una mascherina ed essere distribuiti su una superficie minima di 200 mq. Sempre da tale data, la distanza sarà ridotta a un metro per eventi seduti fino a 100 persone.

Si prevede che gli eventi pilota più grandi con meno restrizioni riceveranno lal via libera alla fine del mese. La sovrintendente della sanità pubblica, Charmaine Gauci, ha affermato che tutti i presenti devono essere vaccinati e saranno obbligati a fare un test PCR da cinque a sette giorni dopo l’evento.

Intanto, il ministro dell’Istruzione Justyne Caruana ha affermato che il piano di riapertura delle scuole è pronto, con l’approvazione delle autorità sanitarie prevista a breve, anche se è in attesa la consultazione con i sindacati degli insegnanti e altre parti interessate.

