FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – “Credo nella libertà di tornare a vivere, di tenere aperti negozi, di tornare a scuola. Per farlo seguiamo le regole e vacciniamoci, è l’opposto di chi di dice di essere libero di non vaccinarsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a Rai News 24 sul tema della vaccinazione anti-Covid: “Tutti dobbiamo dare l’esempio, soprattutto chi ha responsabilità politiche. Il Governo ha chiamato il mondo dello spettacolo per le campagne di sensibilizzazione, ma chi deve dare il buon esempio poi fa il furbo – ha aggiunto il governatore – E’ un atteggiamento ipocrita, lo trovo intollerabile, bisogna chiudere una delle pagine più brutte della Repubblica”.

(ITALPRESS).