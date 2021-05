Vaccini, De Luca: “In Campania servizio di qualità come in Svezia o...

Vaccini, De Luca: “In Campania servizio di qualità come in Svezia o Svizzera”

"La campagna di vaccinazione va avanti in maniera eccellente. I nostri concittadini lo possono testimoniare: nel 99% dei casi il servizio è di grande qualità e cortesia. Sembra di essere in Svezia o in Svizzera". A dirlo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. gve/pc/gtr