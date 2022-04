ROMA (ITALPRESS) – Francesco Saverio Vetere, 59 anni, è stato confermato segretario generale dell’Uspi. L’Unione Stampa Periodica Italiana, fondata nel 1953, riunisce circa mille editori di 3 mila testate quotidiane e periodiche italiani, cartacee e online.

L’Assemblea Generale dell’Uspi, che si è riunita a Roma, ha proceduto al rinnovo degli organi collegiali che rimarranno in carica nel triennio 2022-2024.

In Consiglio Nazionale sono stati eletti: Beatrice Adriani, Alessandro Astorino, Fabrizio Barbato, Antonio Barbierato, Sara Cipriani, Giuseppe Corasaniti, Domenica Cucinotta, Franco D’Urbino, Antonio Delfino, Marco Farina, Umberto Frugiuele, Rosalba Garofalo, Fabrizio Gherardi, Laura Innocenti, Luca Lani, Francesco Lorenti, Fabrizio Milani, Sergio Neri, Orlando Paradisi, Barbara Pasqua, Fabio Polli, Rosa Rubino, Salvatore Sangermano, Roberto Sciarrone, Massimo Silvestri, Antonio Urrata, Aldo Vetere, Irene Vitale, Vittorio Volpi, Giorgio Zucchelli.

Nel Collegio Revisori dei Conti: Domenico Bellantoni, Antonio Diso, Ippolito Oranges.

Nel Collegio dei Probiviri: Salvatore Gagliardo, Antonio Martinelli, Nicola Paglietti.

Il segretario generale Francesco Saverio Vetere e il vice segretario Sara Cipriani hanno, quindi, illustrato le attività svolte dall’Uspi negli ultimi mesi e affrontato i temi caldi del settore editoriale, che impegnerà gli associati nei prossimi mesi. In particolare, si sono soffermati sulla formazione, fiore all’occhiello dell’Uspi, e sul contratto nazionale di lavoro per i giornalisti e gli operatori dell’informazione e della comunicazione che, sottoscritto con la Cisal il 15 ottobre 2020.

