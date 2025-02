WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump

ha firmato un ordine esecutivo per impedire alle persone transgender di prendere parte ad eventi sportivi riservati alle donne. Un provvedimento che rappresenta un cambio di rotta in merito alle modalità con cui il governo federale entra in merito ai diritti della categoria. “Sotto la mia amministrazione difenderemo l’orgogliosa tradizione delle atlete e non permetteremo agli uomini di picchiare, ferire e imbrogliare le nostre donne e le nostre ragazze – ha affermato Trump nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca -. Da ora in poi gli sport femminili saranno solo per donne. Gli uomini che affermavano di essere delle donne hanno rubato più di 3500 vittorie”. Nel suo intervento Trump ha anche fatto riferimento a Imane Khelif, pugile algerina che un anno fa conquistò la medaglia d’oro alle Olimpiadi: “Nessuno può dimenticare che alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno fu un pugile a rubare la vittoria ad una donna. Tutto questo finisce oggi perchè con questo ordine esecutivo la guerra allo sport femminile è finita”. Già all’inizio del suo secondo mandato Trump aveva emanato un ordine radicale per definire il sesso solo come maschile o femminile, in modo da far

riflettere tale aspetto anche nei documenti ufficiali, come ad esempio i passaporti. Nel corso della campagna elettorale, il magnate aveva espresso la volontà di “tenere gli uomini fuori dagli sport femminili”. L’ordinanza è stata firmata dal tycoon in occasione della Giornata Nazionale delle Donne nello Sport e si concentra in particolare sul Titolo IX, una legge nota per garantire l’equità di genere nell’atletica e la prevenzione delle molestie sessuali nei campus. Nel briefing che ha anticipato la cerimonia, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito questo procedimento come “una priorità” per l’attuale amministrazione: “L’ordine esecutivo si pone l’obiettivo di riscrivere il Titolo IX della precedente amministrazione per valorizzare le donne che hanno subito infortuni sul lavoro per tutta la vita, che sono state messe a tacere e costrette a fare la doccia con gli uomini sui campi di atletica di tutto il Paese”.

Lo scorso aprile l’amministrazione Biden aveva stabilito che i diritti degli studenti LGBTQ+ sarebbero stati protetti dalla legge federale, fornendo anche nuove garanzie per le vittime di aggressioni sessuali nei campus. Tuttavia la politica della precedente amministrazione non era arrivata a fare dei riferimenti specifici agli atleti transgender.(ITALPRESS).

