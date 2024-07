NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Da un sondaggio eseguito sulla comunità italiana e italoamericana di New York e del Tri-State sull’attentato a Donald Trump, fatto da Il Newyorkese, il giornale di riferimento degli Italiani di New York, ed elaborato da Reputation Research su un campione di circa 20.000 utenti, è emerso che l’85,8% ritiene che questo episodio favorirà Trump nella sua corsa verso la Casa Bianca, il 7,3% pensa che il fatto non inciderà sulla vittoria del Tycoon, mentre il 6,9% non sa.

Riguardo ai motivi dell’accaduto, per gli intervistati de Il Newyorkese il 49,2% ritiene che la causa risieda nel forte incitamento all’odio registrato negli ultimi anni, per il 40,5% è da ricercarsi nella diffusione delle armi, per il 7,1% si tratta di un caso isolato, mentre per il 3,2% il motivo è da ricercarsi in altro. Inoltre, c’è un ulteriore dato secondo cui il 18,2% ritiene che l’episodio abbia degli aspetti opachi che andrebbero approfonditi, affibbiando al fatto teorie di complotto, che è comunque un elemento che non manca mai nel dibattito pubblico sulle competizioni elettorali. Stando agli ultimi fatti di cronaca riguardo alle elezioni presidenziali, in particolare la richiesta di dimissioni per Biden a seguito di alcuni svarioni riscontrati durante gli interventi pubblici del presidente americano, si segnala un 26% che ritiene questo episodio un elemento di distrazione rispetto al clamore e all’attesa sul ritiro dalla corsa per Joe Biden.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency