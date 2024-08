di Stefano Vaccara

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – A poche ore dal discorso conclusivo che Kamala Harris terrà a Chicago e che chiude la Convention Democratica, l’ex speaker del Congresso Nancy Pelosi, durante un’intervista con “Politico”, ha detto che per conquistare la Casa Bianca, si deve essere sempre se stessi e seguire i propri valori. Rispondendo alla domanda se Kamala Harris fosse una californiana liberal (cioè di sinistra) o una democratica più moderata (come è Pelosi), la italoamericana che è stata l’artefice del “cambio in corsa” convincendo (o costringendo?) Joe Biden a rinunciare alla nomination in favore della sua voce, ha risposto: “Negli Usa si vince la presidenza se si riesce a mostrare se stessi e seguendo sempre i propri valori, come sta facendo Kamala. Poi però la politica che si può fare alla fine la determina il Congresso che si ha”, ha aggiunto.

