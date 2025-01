WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il repubblicano Mike Johnson è stato rieletto presidente della Camera al primo scrutinio, convincendo i critici del Gop a mantenere il potere. In un primo momento i membri repubblicani della Camera dei Rappresentanti Ralph Norman e Keith Self avevano votato contro di lui. Nella fase cruciale delle votazioni i principali detrattori del Gop hanno cambiato i loro voti per sostenere Johnson all’ultimo minuto, dopo che il repubblicano della Louisiana era in procinto di perdere.

Dopo il voto nominale iniziale, Johnson era rimasto indietro, con tre defezioni del Gop. Il deputato Thomas Massie aveva votato per Tom Emmer, mentre il deputato Ralph Norman aveva votato per Jim Jordan e infine Keith Self aveva votato per il deputato Byron Donalds.

Dopo che tutti i membri della Camera dei Rappresentanti hanno fatto le loro nomine, il voto è stato tenuto aperto per un lungo periodo di tempo e prima della chiusura ufficiale Johnson ha convinto Self e Norman a cambiare i loro voti, riuscendo così a raggiungere la “magica” cifra di 218 per assicurarsi un secondo mandato da speaker della Camera.

Dopo essere riuscito nell’impresa di ottenere un secondo mandato Johnson si ritrova adesso ad affrontare una grande sfida al Congresso, poiché la sua è la maggioranza più risicata degli ultimi 100 anni di storia degli Stati Uniti. A giocare un ruolo cruciale in questa votazione è stato il presidente eletto Donald Trump, che ha parlato direttamente con i rappresentanti Ralph Norman e Keith Self per convincerli a votare per Johnson.

Già dall’inizio di questa settimana il magnate aveva dato il suo sostegno a Johnson, ribadendo che avrebbe fatto tutto il necessario per fargli ottenere un secondo mandato. Al centro del voto c’era la preoccupazione di non sapere cosa sarebbe successo se la Camera non avesse eletto un presidente entro il prossimo lunedì 6 gennaio, giornata in cui i legislatori sono chiamati a certificare la vittoria di Donald Trump alle ultime elezioni.

– Foto: xp6/Italpress –

