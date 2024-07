WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gli scenari della politica americana, le prospettive della politica estera, il Medio Oriente. Sono alcuni dei temi affrontati dal presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana in un incontro nell’ufficio dello speaker della Camera dei Rappresentanti, Mike Johnson. Fontana, in questi giorni a Washington per il vertice dei Parlamenti Nato, ha incontrato al Campidoglio anche lo speaker della Canadian House of Commons, Greg Fergus, e della Verchovna Rada dell’Ucraina, Ruslan Stefancuk. Fontana, nell’occasione dei bilaterali, ha rinnovato ai tre colleghi l’invito al G7 dei Parlamenti, che si terrà a Verona dal 5 al 7 settembre.

– Foto ufficio stampa Camera dei deputati –

(ITALPRESS).