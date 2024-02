Usa 2024, Contro Trump anche la morte di Navalny

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Anche la morte del maggiore oppositore russo di Putin in una prigione della Siberia, diventa strumento di lotta nella campagna elettorale americana. Il presidente Biden, dopo avere accusato il Cremlino di essere dietro la morte di Navalny, ricorda anche quando Trump incitava Putin ad attaccare un paese Nato che non abbia pagato il dovuto all'Alleanza. Nikki Halley, l'ex ambasciatrice unica rimasta a concorrere contro Trump nella corsa per le primarie del GOP, ricorda come l'ex presidente abbia spesso lodato Putin... Ma intanto sono tantissimi i processi giudiziari che potrebbero fermare la corsa di Trump verso la riconquista della Casa Bianca, anche se c'è chi crede che nessuna sentenza potrà fermare il leader del movimento MAGA... vbo/gsl (Video di Stefano Vaccara)