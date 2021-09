NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Prosegue il cammino di Stefanos Tsitsipas agli Us Open, quarto Slam stagionale in corso sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il greco, dopo la vittoria sofferta contro Andy Murray, ha superato il francese Adrian Mannarino per 6-3 6-4 6-7(4) 6-0: al terzo turno la testa di serie numero tre del torneo affronterà il classe 2003 Carlos Alcaraz. Successo in tre set invece per Diego Schwartzman, capace di regolare il gigante sudafricano Kevin Anderson per 7-6(4) 6-3 6-4. L’argentino, undicesimo giocatore del seeding, adesso è atteso alla sorpresa slovacca Alex Molcan.

Nel torneo femminile Sloane Stephens si aggiudica il derby americano contro Cori Gauff e vola al terzo turno. La ventottenne ha avuto la meglio sulla giovanissima connazionale per 6-4 6-2 e se la vedrà con la vincente della sfida tra la tedesca Angelique Kerber e l’ucraina Anhelina Kalinina, rinviata per pioggia. Vittoria senza problemi anche di Barbora Krejcikova, vincitrice del Roland Garros quest’anno, la quale si è imposta per 6-3 6-1 sulla statunitense Christina McHale.

