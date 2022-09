NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini non si ferma agli Us Open. Sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium il romano batte Andy Murray in quattro set giocando un tennis convincente e stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell’ultimo Slam stagionale: 6-4 6-4 6-7(1) 6-3 il punteggio per il tennista azzurro, numero 14 del ranking Atp e testa di serie numero 13 del torneo americano, che domenica tornerà in campo negli ottavi contro lo spagnolo Davidovich Fokina, numero 39 Atp, che ha sconfitto 6-4 5-7 6-4 6-4 il qualificato colombiano Galan Riveros. “Alla fine ero un pò stanco – ha spiegato Berrettini – abbiamo giocato quasi quattro ore, ma contro Murray è sempre una grande lotta. Potevo far meglio nel terzo set su alcune opportunità, ma lui è un campione. Mi era già successo in passato di non riuscire a sfruttare delle palle break, il mio allenatore mi dice sempre di imparare dagli errori: è stato un pò frustante perdere il tie-break del terzo, ma nel tennis bisogna liberare la mente e guardare avanti”.

Dopo il forfait obbligato da Wimbledon causa Covid e un’estate con qualche passo falso, Berrettini sembra in crescita a New York e al prossimo turno ha un ostacolo difficile, ma decisamente alla portata. “Conosco bene Davidovich, ci siamo affrontati una volta (sulla terra battuta di Montecarlo lo scorso anno, ndr) e ho perso: lui è un buonissimo giocatore, ci siamo allenati insieme tra Cincinnati e New York, ma io voglio prendermi la rivincita e andare avanti”. Di certo il romano è il primo tennista italiano negli ottavi aspettando Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che torneranno in campo domani. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, dopo aver battuto in tre set il qualificato statunitense Christopher Eubanks affronterà un altro americano, Brandon Nakashima, numero 69 mondiale capace però di eliminare il top 20 Grigor Dimitrov. Dopo il successo su Gijs Brouwer, Musetti è atteso invece dalla sfida con il bielorusso Ilya Ivashka, giustiziere al secondo turno del top ten polacco Hubert Hurkacz. Entrambi gli azzurri partono favoriti e, sulla carta, potrebbero incontrarsi negli ottavi e garantire all’Italia almeno un tennista nei quarti.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

