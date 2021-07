Urso: “La Sicilia regione di frontiera per rischi e minacce a Italia...

"Noi siamo consapevoli che la Sicilia è per collocazione storica, culturale, economica e geografica la regione di frontiera rispetto a quello che sono le principali questioni di rischio o minacce per l'Italia e l'Europa, ma anche per quelle che sono le principali potenzialità di sviluppo e le opportunità”. Lo ha detto il presidente del Copasir, Adolfo Urso, a Catania. fag/vbo/gtr