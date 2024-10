Urso “Governo in campo per la ripartenza dell’Emilia-Romagna”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Siamo in campo, abbiamo esteso la legge sulle aree di crisi al territorio alluvionato, il bando che abbiamo emesso ha avuto un significativo riscontro. C'è un primo stanziamento di 50 milioni di euro per le imprese". Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Bologna. xn4/sat/gtr