NAPOLI (ITALPRESS) – “Con quello che abbiamo programmato e con i due rigassificatori, Piombino e Ravenna, colmeremo il gap che resta rispetto all’importazione di gas dalla Russia. Poi, successivamente, dal prossimo anno possiamo noi a nostra volta essere sempre più esportatori di gas verso l’Europa centrale”.

Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo a Napoli. “Via via saranno realizzati e andranno a compimento gli accordi per il maggior approvvigionamento di gas dall’Algeria. Mi auguro – ha afggiunto – che presto potremo riprendere appieno anche l’utilizzo del gas libico, ci sarà il raddoppio della Tap dall’Azerbaigian e poi vedremo quello che potranno fornire i nuovi giacimenti nel Mar Mediterraneo orientale: questa rete di gasdotti e di rigassificatori consentirà all’Italia di diventare l’hub del gas europeo ribaltando rapporti di forza decennali e diventando centrale nei nuovi assetti geopolitici”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-

