ROMA (ITALPRESS) – Incontro sulla politica industriale a Palazzo Piacentini tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Presenti il viceministro Valentino Valentini e il sottosegretario Massimo Bitonci, oltre al direttore generale di Confindustria, Maurizio Tarquini, e al vicepresidente con delega alle Politiche Industriali e al Made in Italy, Marco Nocivelli.

“Dall’incontro è emersa una piena sintonia con Confindustria sulle priorità della politica industriale. E’ stato un confronto molto produttivo, che ha permesso di tracciare la strada da percorrere insieme nei prossimi mesi”, ha dichiarato il ministro Adolfo Urso. “Gli incontri che si sono tenuti al Mimit questa settimana hanno evidenziato una significativa convergenza tra le esigenze delle imprese e quelle dei sindacati. Così si fa politica industriale, coinvolgendo tutte le parti sociali in un progetto comune per il Paese”.

Diversi i temi affrontati, a partire dal Piano Transizione 5.0, per il quale è stata avviata la piattaforma per la prenotazione degli incentivi. A tal proposito, Confindustria ha “proposto l’istituzione di un tavolo permanente con il Mimit – spiega una nota – per monitorare l’andamento del pacchetto di incentivi”.

Il confronto è poi proseguito su tematiche “cruciali per le imprese, come l’approvvigionamento energetico – prosegue la nota -, con un’apertura al nucleare di terza generazione avanzata, o l’accesso alle materie prime critiche necessarie per la doppia transizione, verde e digitale, anche alla luce della recente conversione in legge del relativo decreto”.

Altro tema di confronto il Piano Casa, “strumento sul quale il governo sta lavorando e che mira ad alleggerire il costo delle locazioni per coloro che devono trasferirsi per lavoro”. Infine, tra gli altri temi di politica industriale affrontati, “l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle imprese e le politiche per il settore dello spazio”.

Il confronto conclude una settimana di tavoli di aggiornamento al Mimit su diversi settori e relativi a crisi d’impresa iniziata lunedì con l’incontro con i segretari confederali e di categoria sulle tematiche di politica industriale e proseguita con le plenarie del Tavolo Moda e Automotive.

– Foto: Ufficio stampa Mimit –

(ITALPRESS).