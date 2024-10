Uragano Milton, i vigili del fuoco al lavoro casa per casa

TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) - Nelle zone colpite dall'uragano Milton, in Florida, la situazione è ancora difficile. Le squadre dei vigili del fuoco controllano casa per casa, per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. (Fonte video: profilo X OCFireRescue) abr/gtr