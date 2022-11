ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Antonino La Spina, ha incontrato Papa Francesco cui ha consegnato un’opera in bronzo celebrativa del sessantesimo anniversario della fondazione dell’Unpli (realizzata dagli artisti lucani Antonio e Mario Saluzzi) e un presepe artigianale della tradizione napoletana; l’incontro si è tenuto al termine dell’udienza generale svoltasi, stamane, in piazza San Pietro.

Alla consegna ha preso parte anche il presidente del Comitato regionale Unpli della Marche, Marco Silla, in rappresentanza delle Pro Loco delle aree colpite dalle catastrofi naturali. All’udienza generale hanno preso parte oltre 1500 volontari delle Pro Loco aderenti all’Unpli provenienti da tutt’Italia.

La partecipazione rientra nelle iniziative promosse dall’Unpli in occasione del sessantesimo anniversario della costituzione che culminerà con l’assemblea generale in programma all’hotel Ergife di Roma, sabato 3 e domenica 4 dicembre.

La delegazione è stata guidata dal presidente La Spina, alla presenza di numerosi componenti di giunta e consiglio nazionale oltre che dei comitati regionali e provinciali.

