Unpli “bene green pass per sagre ma chiediamo regole certe”

"Siamo favorevoli all'utilizzo del green pass per le sagre, ma alcuni punti vanno precisati. Ci voglio regole certe per evitare di avere problemi nelle nostre realtà". Lo dice all'Italpress il presidente dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli), Antonino La Spina, all'indomani della decisione del governo di introdurre il green pass anche per le sagre. mgg-vbo/r