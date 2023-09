Uno studio, la cattura di CO2 chiave per la competitività industriale

CERNOBBIO (ITALPRESS) - La Carbon Capture and Storage è una leva strategica per la decarbonizzazione e la competitività industriale. È quanto emerge dallo studio, primo del suo genere in Europa, realizzato da The European House-Ambrosetti, in collaborazione con Eni e Snam, presentato nel corso del Forum Ambrosetti a Cernobbio. La Carbon Capture and Storage è una soluzione tecnologica matura, sicura e scalabile e grazie ai progetti che si potranno sviluppare in Italia, a partire dall’Hub CCS di Ravenna, potrà contribuire a preservare la competitività di filiere industriali che, a livello italiano, generano 62,5 miliardi di euro di valore aggiunto. fo1/fsc/gsl