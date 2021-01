Uno Bianca, Merola “Bologna non dimentica”

Uno Bianca, Merola “Bologna non dimentica”

Tre alberi di camelie cresceranno accanto al cippo che in via Casini, nel quartiere Pilastro a Bologna, ricorda Andrea Moneta, Mauro Mitilini, Otello Stefanini, i tre carabinieri uccisi la sera del 4 gennaio 1991 per mano della banda della Uno Bianca. cin/sat/red