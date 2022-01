Uno Bianca, Lepore “Chiediamo la verità”

"Anche quest'anno voglio mostrare la vicinanza della città ai familiari delle vittime della Uno Bianca qui al Pilastro e in particolare ci stringiamo accanto alle forze dell'ordine, ai carabinieri. Oggi non siamo solo qui per ricordare, ma anche per chiedere la verità". Lo dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in occasione del 31esimo anniversario della strage del Pilastro. vpe/mgg/gtr