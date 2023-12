ROMA (ITALPRESS) – E’ stato rinnovato ieri il protocollo di intesa tra l’Università degli Studi di Roma, UnitelmaSapienza e il Municipio Roma II. L’accordo rinsalda il legame tra l’Ateneo romano e il territorio, avviato nell’aprile 2022. All’incontro hanno partecipato Bruno Botta, Magnifico Rettore UnitelmaSapienza, Emanuele Gisci, Vicepresidente del Municipio Roma II, Maria Iosè Castrignanò, Direttrice Generale del Municipio Roma II, Roberto Sciarrone, Responsabile Ufficio Stampa UnitelmaSapienza. Il Magnifico Rettore Bruno Botta ha dichiarato: Il legame tra il nostro Ateneo e il territorio è indispensabile. Mi auguro che l’accordo rinnovato oggi porti a una sempre più stretta sinergia culturale con il Municipio Roma II, sempre attento ai bisogni sociali della sua comunità, e sia foriero di nuove iniziative tra le nostre istituzioni. Siamo molto felici di aver rilanciato, con il nuovo Rettore Bruno Botta, l’Intesa tra Unitelma e il II Municipio. Una occasione importante per ampliare opportunità e servizi per il territorio grazie all’esperienza dell’Università nel campo della formazione e della ricerca, dichiara il Vicepresidente del Municipio Roma II Emanuele Gisci che annuncia: un nuovo incontro nelle prossime settimane per declinare le attività che saranno avviate insieme. Il Municipio Roma II è la seconda suddivisione amministrativa di Roma Capitale e racchiude i territori dei quartieri Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Nomentano, Tiburtino e Pinciano. Istituito dall’Assemblea capitolina con la delibera numero 11 dell’11 marzo 2013 ha accorpato i precedenti municipi Roma II e Roma III. Tra i municipi più “verdi” di Roma (3.364.881 mq) al suo interno si trovano, tra le tante, villa Ada, villa Torlonia, villa Borghese e il Parco Nemorense. Popolazione 168.354 nel 2016 per una superficie di 19,66 kmq con ben 138.346 mq di aree di sosta.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Unitelma Sapienza