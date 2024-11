BERGAMO (ITALPRESS) – La Fondazione University for Innovation (U4I), nata nel 2017 dalla collaborazione tra le Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia, ha rinnovato il proprio Consiglio di Gestione con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di ponte strategico tra ricerca accademica e mondo delle aziende, promuovendo l’innovazione e sostenendo il trasferimento tecnologico. In carica per i prossimi tre anni, il nuovo Consiglio di Gestione, composto da accademici e professionisti con una vasta esperienza e competenza nel proprio campo, sarà presieduto da Giovanna Dossena, che sottolinea: “L’esperienza e la visione strategica di ciascun componente del Consiglio saranno fondamentali per guidare la Fondazione U4I verso nuovi traguardi di eccellenza e innovazione, proseguendo l’eccellente lavoro svolto fin dalla sua istituzione. Crediamo fermamente nel potenziale dei nostri ricercatori e lavoriamo per fornire a loro i collegamenti e il supporto necessari per sviluppare, tutelare e portare sul mercato le loro idee innovative. Il rinnovato impegno è rivolto a liberare la forza dell’innovazione, favorendo una cultura imprenditoriale che riconosce il valore della contaminazione tra discipline, saperi e persone. In questo modo, la Fondazione U4I si pone come un attore chiave nel progresso della società in cui viviamo”. Nel corso di questi primi anni di attività, U4I ha già ottenuto dei risultati significativi: 92 progetti sottomessi attraverso l’Innovation Project Fund (IPF) per un valore di quasi 7 milioni di euro, 8 brevetti depositati e la creazione di 1 spin-off. Inoltre, ha favorito il finanziamento diretto di PoC e stretto collaborazioni con partner strategici, portando al sostegno di brevetti e progetti innovativi a livello internazionale. Con il nuovo statuto, la Fondazione mira a rafforzare la propria autonomia rispetto agli Atenei fondatori, accogliendo nuovi partner universitari ed enti di ricerca e promuovendo una cultura imprenditoriale basata sulla contaminazione tra sapere accademico e applicazioni industriali. Il supporto espresso dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dagli Assessori Fermi e Guidesi conferma il ruolo cruciale di U4I nel promuovere l’innovazione come motore di crescita per l’intero ecosistema produttivo lombardo.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Università di Bergamo