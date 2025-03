Università, Iannantuoni “Con Anci accordo per lavoro più strutturato”

ROMA (ITALPRESS) - "Questa giornata vuole essere un momento di apertura degli atenei ma anche di invito per venirci a trovare. Le università rappresentano l'occasione giusta di lavorare con le amministrazioni comunali in maniera più strutturata", ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui, in occasione della firma del protocollo d'intesa con l'Anci.