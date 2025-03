Università, Di Marzio (Andisu) “Buone pratiche per servizi uniformi”

ROMA (ITALPRESS) - "Il nostro compito è coordinare l’attività di 42 enti che hanno una diversa conformazione. Una realtà piuttosto composita che viene sintetizzata in un organismo che ha la funzione di scambio di buone pratiche, rappresentanza istituzionale presso il ministero e definizione di uno standard di servizi". Così Emilio Di Marzio, presidente Andisu (l'associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario), tracciando in un’intervista all’Italpress gli obiettivi dell’ente per garantire il massimo benessere degli studenti in termini di servizi e innovazione. ads/mrv