Università, dal 6 settembre i test per i corsi a numero chiuso

Università, dal 6 settembre i test per i corsi a numero chiuso

È stato pubblicato il calendario delle prove per accedere ai corsi a numero programmato per l’anno accademico 2022/2023. Si parte con Medicina e Odontoiatria, si finisce con Professioni sanitarie il 28 settembre. Per i corsi finalizzati alla formazione di Architetto le date dei test saranno definite da ciascun Ateneo. abr/mrv