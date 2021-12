BOLOGNA (ITALPRESS) – La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per il diritto allo studio: anche per l’anno accademico 2021/2022 il 100% degli studenti idonei, 26.400, riceveranno le borse di studio universitarie, in denaro e servizi. Un obiettivo raggiunto grazie ad un importante investimento economico: 102 milioni di euro le risorse disponibili, 4,5 milioni in più rispetto all’anno scorso, tra contributi in denaro – che da 83,3 salgono a 87,7 milioni – e la quota destinata ai servizi, che passa da 14 a 14,1 milioni. Negli ultimi due anni l’investimento sulle borse di studio è aumentato complessivamente di 8,5 milioni di euro: l’anno accademico 2020/2021 aveva infatti già visto un incremento di 4 milioni su quello precedente. E quest’anno un aiuto concreto è destinato anche a ragazze e ragazzi provenienti dall’Afghanistan: la Regione, infatti, ha messo a disposizione risorse per 380 mila euro in borse di studio in denaro, a cui si aggiungono i servizi resi disponibili da ER.GO, l’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, e dagli stessi Atenei.

Le iscrizioni sono ancora in corso, tuttavia gli Atenei emiliano-romagnoli si confermano stabili con 169mila studentesse e studenti che hanno già scelto di studiare in regione. Il quadro complessivo si rispecchia nelle graduatorie provvisorie dei destinatari delle borse di studio con il 51% che è fuori sede (lo scorso anno era il 45%) e il 12% è pendolare.

Il punto su risorse stanziate e servizi offerti è stato fatto oggi in videoconferenza stampa dall’assessore regionale all’Università, Paola Salomoni, insieme ai rappresentanti degli Atenei dell’Emilia-Romagna: Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università di Ferrara, Sara Rainieri, Prorettrice per la Didattica e servizi agli Studenti dell’Università di Parma, Thomas Casadei, delegato alla Comunicazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Nicola De Luigi e Roberto Vecchi, delegati del Rettore dell’Università di Bologna rispettivamente alla Formazione internazionale e nuove attivazioni e alla didattica.

“Il diritto allo studio è al centro delle politiche della nostra regione, che da sempre garantisce le borse di studio alla totalità degli idonei- ha sottolineato l’assessore Salomoni-. Anche quest’anno aumentiamo i fondi per assicurare un’istruzione universitaria di qualità a ragazzi e ragazze meritevoli, seppur si trovino in condizione economica svantaggiata, perchè nessuno deve rimanere indietro. Crediamo infatti e continuiamo a investire, assieme ai nostri Atenei che ringrazio vivamente, per un sistema universitario inclusivo, attrattivo e accogliente, che anno dopo anno si mostra sempre più capace di attirare i giovani da altre regioni e non solo: più della metà di queste borse di studio sono destinate a studenti fuori sede, a conferma che i nostri istituti sono luoghi accoglienti e aperti”.

“Un altro impegno che ci siamo presi assieme a ER.GO e alle Università- ha aggiunto Salomoni – è quello di dare un sostegno agli studenti in fuga dall’Afghanistan, che stanno vivendo un vero e proprio dramma: sono quasi 80 le domande in corso di valutazione e 6 studenti sono già ospiti delle residenze ER.GO e stanno per ricevere la prima rata di borsa di studio”.

(ITALPRESS).