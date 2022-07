ROMA (ITALPRESS) – E’ il professor Antonio Gasbarrini il nuovo preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il quadriennio 2023/24 – 2027/28. Il professor Gasbarrini, Ordinario di Medicina interna, è stato eletto preside dal Consiglio di Facoltà nell’adunanza di ieri ed entrerà in carica il 1° novembre 2022. Succede al professor Rocco Bellantone, preside della Facoltà dal 2010 al 2022.

Il rettore Franco Anelli, a nome dell’intera comunità universitaria, si è congratulato con il professor Gasbarrini per il nuovo incarico, formulando i più vivi auguri di buon lavoro. Il rettore ha quindi ringraziato il professor Bellantone per l’impegno profuso e i risultati conseguiti nel corso dei suoi tre mandati, sottolineando l’importante crescita didattica e scientifica sul piano nazionale e internazionale della facoltà di Medicina – che ha appena celebrato 60 anni di prestigiosa storia – realizzata nel corso della sua lunga e appassionata presidenza.

Gasbarrini, specialista in Medicina Interna e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, ha a frequentato come Clinical and Research Fellow in Gastroenterology il Biochemical Lab Liver Transplantantion Department dell’Università di Pittsburgh (USA) dal 1990 al 1993.

E’ direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina interna della Facoltà di Medicina e chirurgia e direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e delle Unità Operative Medicina Interna e Gastroenterologia e del CEMAD-Centro Malattie Digestive della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. E’ coordinatore del corso integrato di Clinica Medica e Terapia Medica del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. E’ membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS.

E’ membro del Consiglio Direttivo della European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), dell’European Association of Gastroenterology Endoscopy and Nutrition (EAGEN), del comitato scientifico della United European Gastroenterology (UEG), dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) e del Transdisciplinary Research on Food Issues Center (TROFIC) dell’Università Cattolica. Autore di oltre 1240 pubblicazioni citate su PubMed, Gasbarrini ha un impact factor per i lavori pubblicati di oltre 4000, un H-Index di 91 secondo Scopus e di 116 secondo Google Scholar e i suoi lavori sono stati citati più di 60.000 volte. E’ editor di numerose riviste scientifiche internazionali e membro di Società Scientifiche italiane ed internazionali. Dal 2006 al 2008 è stato Segretario dell’Associazione Italiana Studio Fegato (AISF) e dal 2008 al 2011 Presidente della Fondazione Italiana Ricerca in Epatologia (FIRE), dal 2010 al 2015 coordinatore di Alleanza contro le Epatiti (ACE), dal 2016 al 2021 è stato vicepresidente della Fondazione Italiana Malattie Digestive.

I suoi campi di interesse riguardano le malattie infiammatorie acute e croniche ed oncologiche dell’apparato gastrointestinale, del fegato e del pancreas. Negli ultimi anni ha sviluppato un particolare focus sul ruolo del microbiota intestinale nella salute e nella patogenesi di malattie digestive ed extradigestive, nell’interazione Liver-Gut e Brain-Gut, e nel ruolo che nutrizione, probiotici, antibiotici e trapianto di microbiota esercitano per modularlo.

