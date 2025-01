ROMA (ITALPRESS) – Salvatore Latino è il nuovo Pro-Rettore Vicario dell’Università Cattolica del Graben. La nomina è stata decisa dal Gran Cancelliere dell’Ateneo il Vescovo del Diocesi di Butembo-Beni monsignor Melchisedec Sikuli Paluku, che ha scelto di affidare il delicato incarico all’unico docente italiano dell’università, che dal 2017 è anche rappresentante permanente dell’Università Cattolica del Graben in Italia e ha promosso diversi accordi di cooperazione con atenei italiani e europei.

Latino ha una formazione multidisciplinare che include una Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, una laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile e un Dottorato in Economia Agroalimentare. Sin dai tempi degli studi universitari, si è dedicato allo sviluppo economico in Africa, collaborando attivamente con le Diocesi gemellate di Noto (Siracusa) e Butembo-Beni (Repubblica Democratica del Congo) per la realizzazione di progetti locali in ambito agricolo, infrastrutturale, della formazione e sanitario.

Nel suo nuovo incarico, Latino avrà la responsabilità di affiancare il Rettore nella guida strategica dell’università, promuovendo progetti innovativi e rafforzando le collaborazioni accademiche e di ricerca a livello globale.

“Accetto questo incarico con profondo senso di responsabilità e con il desiderio di contribuire ulteriormente al prestigio e allo sviluppo dell’Università Cattolica del Graben, un’istituzione accademica giovane che può rappresentare un ponte tra l’Italia, la Repubblica Democratica del Congo e l’intero continente africano”, ha dichiarato il professore Latino.

