MILANO (ITALPRESS) – “Desidero formulare un pensiero particolare e, un ringraziamento sincero e profondo, mio personale e a nome dell’intero Ateneo, al compianto professor Franco Anelli. In qualità di Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per oltre un decennio, ha operato in modo da consolidare il prestigio dell’Ateneo e rafforzarne la proiezione interna e internazionale. Tutta la nostra comunità universitaria ne serba un ricordo grato, che il tempo sono certa non sbiadirà”. Così durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 dell’Università Cattolica di Milano, la rettrice dell’Ateneo, Elena Beccalli, ricordato l’ex rettore Franco Anelli, scomparso lo scorso 23 maggio. “In questi giorni la nostra comunità è stata toccata da un’ulteriore perdita”, ha sottolineato poi riferendosi al sociologo Fausto Colombo, scomparso lo scorso 14 gennaio. “Consentitemi di ricordare con affetto il professor Fausto Colombo, di cui tutti abbiamo apprezzato il tratto umano e il contributo come docente e pro-Rettore di questo Ateneo”.(ITALPRESS).

Foto: xm4