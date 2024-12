ROMA (ITALPRESS) – Via libera da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca ad uno stanziamento di 41.585.537 di euro per aumentare l’offerta di posti letto per gli studenti in Lombardia. Le risorse serviranno a realizzare edifici destinati a studentati o compiere interventi di recupero e ammodernamento di strutture già esistenti.

Alla città di Milano saranno destinati 36.715.834 di euro per un totale di 670 posti letto, di cui 234 nuovi e 436 oggetto di interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione. A questi si aggiunge lo stanziamento all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia di 4.869.703 di euro per 116 posti letto.

Nello specifico, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca andranno 14.773.742 di euro per la residenza U52 – “I Sirenei” in via Bernardino da Novate, per 144 nuovi posti letto; al Politecnico di Milano 16.967.499 di euro per la residenza “Leonardo da Vinci” in viale Romagna, per 420 posti letto, di cui 42 nuovi; all’Università di Milano “Statale” 4.974.593 di euro per la residenza universitaria “Campus Martinitt”, in via Riccardo Pitteri, per 106 posti letto, di cui 48 nuovi e all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario – EDISU di Pavia 4.869.703 di euro per il Collegio Castiglioni-Brugnatelli, in via S. Martino a Pavia, per 116 posti letto, di cui 18 nuovi.

“Garantire alloggi agli studenti significa dare concreta attuazione al diritto allo studio, pilastro fondamentale per consentire a tutti i giovani, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, di costruire il proprio futuro”, sottolinea Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca. “Offrire alloggi accessibili non è solo un aiuto per il percorso degli studenti – spiega il Ministro – ma un passo verso una società più giusta, dove tutti, possano dimostrare il proprio talento e impegno, facendo davvero la differenza”.

Lo stanziamento di 41,5 milioni a livello regionale è parte di un investimento di 187 milioni su scala nazionale. Questo va ad aggiungersi ai circa 500 milioni già assegnati sempre tramite il V bando della legge 338/2000, con cui il MUR cofinanzia l’acquisto o la ristrutturazione di immobili per gli studenti. Attualmente i posti letto totali finanziati sono 9.071 di cui 6.671 nuovi.

E’ stato così possibile realizzare alloggi e residenze, ma anche procedere alla manutenzione straordinaria, al recupero, alla ristrutturazione edilizia e urbanistica di strutture universitarie, nonchè l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie.

